Eleanor Roosevelt krijgt borstbeeld in abdijcomplex Middelburg

Eleanor Roosevelt was de echtgenote van Franklin Roosevelt, die van 1933 tot 1945 president van de Verenigde Staten was en wiens voorouders uit Zeeland kwamen. In Zeeland worden de Roosevelts op diverse manieren geëerd vanwege hun inzet voor vrijheid. Zo reikt de Roosevelt Foundation in Middelburg jaarlijks de Four Freedoms Awards uit aan mensen die invulling geven aan de 'vier vrijheden' die de Roosevelts uitdroegen. Ook zetelt in Middelburg het Roosevelt Institute for American Studies (RIAS) - een studiecentrum met aandacht voor de Amerikaanse geschiedenis en transatlantische verhoudingen.