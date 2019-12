Eis: twee jaar celstraf voor Fransman die op Sassenaar Martin botste

MIDDELBURG - Martin Kalfsvel uit Sas van Gent heeft er ruim twee jaar op moeten wachten, maar woensdag behandelde de rechtbank in Middelburg dan eindelijk de zaak tegen de Fransman die hem aanreed. De Sassenaar raakte daarbij ernstig gewond. De officier van justitie eiste twee jaar cel plus een rijontzegging van vier jaar.

De 38-jarige F.D. uit het Franse Bruay sur l’Escaut haalde op 11 september 2017 op de Langeweg bij Axel een vrachtwagen in. Hij zag opeens een tegenligger, kon die nog net ontwijken maar verloor vervolgens de macht over het stuur. Vervolgens botste hij frontaal tegen de auto van Kalfsvel. Die belandde ondersteboven in een sloot. De Sassenaar werd met een gebroken nekwervel, gebroken ruggenwervels en een verbrijzelde voet met gillende sirenes afgevoerd naar een ziekenhuis in Gent.

Kalsvel vertelde enkele maanden geleden zijn verhaal aan deze krant omdat het wel erg lang duurde voordat zijn zaak voor de rechter kwam. Hij vertelde verder onder meer dat zijn hoofd drie maanden lang met een frame moest worden vastgezet. Volgens doktoren had hij nog alle geluk van de wereld gehad.

D. bleek de avond voor het ongeluk, dat 's ochtends rond half zeven gebeurde, zes whiskey's te hebben gedronken en had tijdens het ongeval 1,33 promille alcohol in zijn bloed. Toegestaan is maximaal 0,5 promille. Hij had ook zijn bril niet op, die hij wel nodig heeft bij het autorijden.

D. is in Frankrijk al drie keer eerder veroordeeld voor rijden onder invloed. Hij was overigens niet aanwezig bij de rechtszaak, omdat hij - volgens zijn advocaat - moest werken.