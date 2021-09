Eindelijk weer buiten spelen ‘Ah, wat is dit lekker’

Van Gorkom is al een eeuwigheid bezig met de Hobbyisten maar had nog nooit zo lang gedwongen op zijn kont moeten zitten. ,,Op de heenreis waren we aan het denken hoe lang geleden het was dat we écht opgetreden hadden. Dat was met Vestrock 2019, ook hier in Zeeuws-Vlaanderen. We hebben in de tussentijd wel wat dingen gedaan” - de Vlissinger maakt een wegwapperend gebaar - ,,livestream enzo, maar dat is niet echt, niet zoals nu. Dit is echt, dit is weer buitenspelen. Ah, wat is dit lekker.”