Eindelijk, eindelijk kan het bier vloeien in de oude gymzaal van Groede

Het wachten is nog op de gemeente Sluis, die de verbouwing nog eens moet inspecteren. Als dat gebeurd is, kan het trio van Dutch Bargain los in de voormalige dorpsschool en gymzaal aan de Blekestraat. Het pand verpauperde sinds 1995 en moest daarom grondig worden aangepakt. Daarbij is wel oog gehouden voor het verleden. De ringen en touwen hangen er nog en van het klimrek is een decoratiestuk gemaakt. En voor wie er ooit heeft gevolleybald: ook de scheidsrechtersstoel van destijds krijgt een mooi plekje in het proef- en eetlokaal.