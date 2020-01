Eindelijk een ondernemer die regiopark Oostburg wél ziet zitten: de plek voor dronewedstrijden en festivals

Juist deze plek leent zich daar volgens recreatieondernemer Eric van Damme van Strandcamping Groede goed voor; de recreatiebedrijven aan de kust hebben hier geen ruimte voor. De gemeenteraad van Sluis is opgetogen dat er ‘nu eindelijk’ een ondernemer is die het ziet zitten met deze plek. Wel waarschuwden raadsleden ervoor om tijdig het gesprek aan te gaan met omwonenden, die niet zitten te wachten om ‘3 dagen in de herrie te zitten’, aldus een buurvrouw.