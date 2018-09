Eindelijk definitief plan voor Vermeerplein Clinge; huur- en koopwoningen

Voorheen stonden er zestien verouderde seniorenwoningen van corporatie Woongoed. Bij leegstand verhuurde de corporatie ze niet meer, maar het duurde uiteindelijk nog jaren voordat alles leegstond. De huisjes werden uiteindelijk in 2010 gesloopt en sindsdien passeerden allerlei bestemmingen voor het braakliggend terrein de revue. Het 'pauzelandschap' voor de buurt (jeu de boulesbaan, bankjes, crossterreintje) verdween de prullenbak in wegens de vrees voor overlast en ook de plannen voor een gezondheidscentrum met zestien zorghuurwoningen en later het plan voor vier verplaatsbare woningen, haalden het niet.

Ruime belangstelling

Burgemeester en wethouders presenteren nu een definitieve bestemming voor het Vermeerplein. Er komen huurwoningen én er wordt bouwgrond uitgegeven. ,,Het plein ligt midden in een woongebied, dus een invulling met woningen is het meest passend", meent het college. Woongoed realiseert vier huurwoningen en de gemeente gaat (vermoedelijk in 2020) bouwgrond uitgeven voor acht tot tien woningen. De bouwmogelijkheden in Clinge zijn beperkt en daarom denkt het college dat er ruime belangstelling zal zijn. De gemeente wil de grond die Woongoed niet gebruikt, aankopen voor 82.000 euro. De kosten voor verwerving, de bestemmingsplanprocedure en het bouw- en woonrijp maken van de kavels worden weer terugverdiend bij de verkoop van de grond.

Het plan wordt besproken tijdens de commissie Ruimte op dinsdag 1 september vanaf 19.30 uur.