Eindelijk, de ruiterpaden in West-Zeeuws-Vlaanderen komen eraan: ‘Een stimulans voor de streek’

Locomotief ramt vrachtwa­gen op overweg in Waaslandha­ven

Op een spoorwegovergang in de Schoorhavenweg in Verrebroek is donderdagavond een vrachtwagen van een transportfirma uit Kloosterzande aangereden door een trein. De machinist raakte hierbij lichtgewond. De schade is aanzienlijk.

12 mei