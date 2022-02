Einde van een tijdperk: Nic Verhelst controleerde 40 jaar of de inwoners van Hoek hun tanden wel goed poetsten

Dat zal toch best een beetje gek zijn. Niet alleen voor Nic en Anneke, maar voor zo'n beetje heel Hoek. Er zijn maar weinig inwoners die de afgelopen veertig jaar niet met hun mond open lagen voor een spiedende blik van Nic of ze wel goed hadden gepoetst. In een aantal gevallen zien Nic en Anneke nu de derde generatie van families in hun praktijk verschijnen. In de loop der jaren wisten ook steeds meer mensen van buiten het dorp hun weg naar de praktijk te vinden, maar Nic Verhelst is en blijft toch vooral de tandarts van Denoek.