Einde dwangverpleging in zicht voor Terneuzenaar die plaatsgenoot doodde

De rechters volgen hiermee het advies van de deskundigen en de eis van de officier van justitie. De tbs met dwangverpleging was Van der M. in 2010 in hoger beroep opgelegd, naast een celstraf van drie jaar. De Terneuzenaar en zijn toen 34-jarige maat en plaatsgenoot J. H. waren destijds verantwoordelijk voor de dood van de 44-jarige Terneuzenaar Dick Bonte.