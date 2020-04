Einde aan verkeerschaos rond De Korre in Breskens

In normale tijden is het vier keer per dag spitsuur rond het MFC. Ouders komen hun kinderen brengen of halen van school en bezoekers willen hun auto kwijt om een activiteit in het centrum bij te wonen of naar de bibliotheek te gaan. De ‘kiss&ride zone’ die bij de bouw van het centrum werd aangelegd en dwars over het schoolplein loopt, was van begin af aan geen succes, waardoor de doorstroming op het parkeerterrein aan het Molenwater regelmatig stropt.