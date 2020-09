Eind goed, Bar Goed: partijen zijn er uit gekomen

PERKPOLDER - Strandpaviljoen Bar Goed in Perkpolder blijft gewoon permanent open. De uitbaters van Bar Goed en restaurant State in Lamswaarde lagen juridisch met elkaar in de clinch en beschuldigden elkaar van het niet nakomen van een contract. Dit bleek een storm in een glas water. Beide partijen zijn er samen uitgekomen.

De uitbaters van State stelden dat de eigenaren van Bar Goed zich niet hielden aan een concurrentiebeding en startten een kort geding. Nog voordat de rechter zich over de zaak zou buigen, zijn de plooien tussen beide partijen echter alweer gladgestreken. ,,We kwamen samen tot het inzicht dat horecamensen elkaar in deze moeilijke tijd juist moeten steunen”, zegt Yannick Mahu van Bar Goed.

Overal wel eens strubbelingen

De strijdbijl is begraven en ze hebben het er liever niet meer over, maar het bericht dat State uit was op de sluiting van Bar Goed deed nogal stof opwaaien. Tot een rechtszaak, die deze krant gisteren foutief meldde, kwam het echter niet. ,,Overal zijn onderling wel eens wat strubbelingen en dan worden wel eens harde woorden gebruikt. Maar het is uit de wereld”, zegt Michiel van Laere van State.

Vorig jaar namen Michiel van Laere en zijn partner Joyce restaurant Petrus & Paulus in Lamswaarde over van de familie Mahu. Ze hernoemden het restaurant State en zetten zich sindsdien met hart en ziel in om het succes van de hoeve voort te zetten er er een eigen stempel op te drukken. Mahu en Van Laere leerden elkaar zodoende goed kennen. ,,En dan heb je wel eens wat”, zegt Mahu. ,,In deze coronatijd heeft de hele horeca het moeilijk. We moeten het elkaar nu zeker niet nog moeilijker maken en elkaar juist helpen en steunen. Dat hebben we nu ook ingezien. We gaan op goede voet met elkaar verder.”

Quote We verwijzen gasten door naar elkaar. Als je romantisch zeven gangen wil tafelen, dan moet je niet bij mij zijn, dan moet je toch echt naar State. Yannick Mahu, Bar Goed

Bedreigingen en afzeggingen

De reacties op sociale media op het foutieve bericht in deze krant dat er een kort geding zou volgen, logen er niet om. Gasten aan beide zijden namen het voor hun favoriete eetgelegenheid op. Er volgden zelfs bedreigingen en afzeggingen. Allemaal voor niks, want de kou is uit de lucht. Beide horeca-uitbaters hopen dat hun gasten het nu ook kunnen laten rusten.

De twee gaan weer vooruit. Van Laere: ,,We zien elkaar als aanvulling op elkaar en we verwijzen gasten naar elkaar door.” Zo krijgt Mahu bij zijn Bar Goed geregeld stelletjes die een romantische avond willen. ,,Hier heb je natuurlijk een leuk uitzicht, maar als je romantisch zeven gangen wil tafelen, dan moet je niet bij mij zijn, dan moet je toch echt naar State. En dat vertel ik ze dan ook.” Voor een pintje en goede streetfood is het dan weer leuker zitten bij Bar Goed en dat zal Van Laere zijn gasten dan ook vertellen. ,,Eind goed, Bar Goed.”