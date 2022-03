Ein-de-lijk voelen de jongste muzikanten van Toonbeeld hoe het is om voor een volle zaal te spelen

De jonge cursisten van cultureel instituut Toonbeeld konden vrijdagavond in een overvol Porgy & Bess in Terneuzen ein-de-lijk laten zien wat ze in hun mars hebben. Want het kan en mag weer, een avond als deze organiseren. Maar eenvoudig is het nog steeds niet. Het is hinken op twee gedachten; het verlangen naar een avondje vertier is zo groot dat er geen stoel meer vrij was in Porgy. Maar tegelijkertijd is er het ‘c-woord’, dat nog altijd een grote rol speelt.