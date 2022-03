Ein-de-lijk: de drukke en onveilige weg door Boerenhol krijgt een oppepper

De N675 door Boerenhol is de enige rechtstreekse weg vanaf Breskens naar de kust sinds het verdwijnen van de Langeweg in 2017. Vooral in de zomer is het er erg druk met vakantieverkeer. De verwachting is dat het verkeer de komende jaren alleen maar toeneemt door onder meer de aanleg van de nieuwe camping bij Waterdunen. Een ander probleem is dat automobilisten vaak te hard rijden en dat de weg volgens bewoners onlogisch is ingericht.