Eigenaren van vakantiewoningen in Cadzand-Bad richten zonnepark op

Video Brand verwoest woning in Hoofdplaat: ‘Ik hoorde boven knallen en zag alleen maar rook’

28 december HOOFDPLAAT - Het is een verdrietig einde van het jaar voor twee mannen uit Hoofdplaat. Hun huis aan de Havenstraat in Hoofdplaat is vanochtend verwoest door brand. Een straalkacheltje dat op de bovenverdieping stond, is vermoedelijk de oorzaak. De schrik zit er goed in. ,,Maar gelukkig is de kat ongedeerd.”