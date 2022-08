Eigenaren vakantiewoningen verenigen zich in Sluis: ‘We zijn geen melkkoe’

Geen asielzoe­kers in Flet­cher-ho­tel Nieuwvliet, maar eigenaar wil wel snel duidelijk­heid over uitbrei­ding

NIEUWVLIET - Het plan om misschien asielzoekers in het Fletcher-hotel in Nieuwvliet-Bad onder te brengen, gaat voor even de ijskast in. Eigenaar Janny Mutsaers heeft het huurcontract met Fletcher onlangs verlengd. Of de uitbreiding van het hotel ooit doorgaat, weet ze nog steeds niet.

4 augustus