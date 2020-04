Eigenaar uitgebrand autobedrijf Hulst doet zijn verhaal: ‘Ik begon te trillen en dat hield niet meer op’

Vlammen die metershoog uit het dak sloegen, gitzwarte rook door brandende autobanden en olie, harde knallen van ontploffende gasflessen die tot ver in de omgeving te horen waren. Als de rook is opgetrokken, rest een schadebedrag van tegen de drie miljoen euro. De oorzaak van de brand is niet gevonden. Extra zuur is dat de Honda-dealer en garage, gevestigd in de historische werkplaats van de voormalige spoorlijn Mechelen - Terneuzen, pas helemaal was opgeknapt en gemoderniseerd. De Witte (45) is geslagen, maar niet verslagen. Een collega-garagehouder uit Hulst heeft hem onder eigen dak ruimte aangeboden om de draad weer op te pakken. De Witte wil zo snel mogelijk weer nieuwbouw op de oude stek. ,,We komen terug.”