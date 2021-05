Eigenaar drugswoning in Zaamslag wil sluiting voorkomen, anders kunnen kopers het niet bezichtigen

De 21-jarige man kocht de woning in juni 2020 en trok er naar eigen zeggen ongeveer een maand later in. In december dat jaar komt er een melding binnen bij de politie en in februari dit jaar doen agenten een inval. Drie ruimtes zijn omgebouwd tot hennepkwekerij en herbergen in totaal zeshonderd planten. De gemeente Terneuzen spreekt van een professionele plantage die potentieel brandgevaarlijk is, te meer daar er ‘gerommeld is’ in de meterkast. Ook vermoedt de gemeente dat het pand een schakel vormt in de drugsketen. Voldoende redenen om de woning voor drie maanden op slot te draaien, aldus de burgemeester.