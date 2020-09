Eigenaar coffeeshop Checkpoint moet elf miljoen euro drugswinst betalen, Willemsen tekent beroep aan

Opinie Buitenlan­ders in Goese coffeeshop? Probeer het eens

12 september Mogen coffeeshops in Goes weer wiet verkopen aan klanten uit het buitenland? De gemeenteraad is verdeeld. ‘Doen!’, klinkt het bij enkele fracties in de oppositie. ‘Niet aan beginnen’, vinden de confessionele coalitiepartijen CDA en SGP/CU. Het is een keuze tussen principe en pragmatisme.