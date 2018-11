Eigenaar afgebrand autobedrijf in Axel: ‘Ik word misselijk als ik het zie’

UPDATE 20.00 uur Poolse man (39) opgepakt voor spookrij­den in Wester­schel­de­tun­nel

20:04 TERNEUZEN - Een 39-jarige Pool is vanavond opgepakt voor spookrijden in de Westerscheldetunnel. De man reed met hoge snelheid door de oostbuis tegen het verkeer in, parkeerde zijn auto net buiten de tunnel en sloeg op de vlucht. Er raakte niemand gewond.