Eigen bewoners worden eerst benaderd voor nieuw wijkje in Clinge

uit eten De sabayon van de Ouwe Schuure is werkelijk verrukke­lijk

SINT ANNA TER MUIDEN - In de Ouwe Schuure in Sint Anna Ter Muiden dineer je nostalgisch, en dat kan ook gewoon op een zondagmiddag. We eten er de lekkerste sabayon die we ooit zijn tegengekomen.

11:00