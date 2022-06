Eeuwelinge Joanna is nog hartstikke fit: ‘Honderd? Ik sta daar niet zo bij stil’

Slachtof­fer overval Middelburg had in z’n blootje kunnen vluchten, hof geeft lagere straf

DEN BOSCH – Het slachtoffer van een vernederende woningoverval in Middelburg op 5 januari 2020 kon op zeker moment gaan of staan waar hij wilde. Ook al had hij geen kleren meer aan. Het hof in Den Bosch heeft een 34-jarige Terneuzenaar daarom vrijgesproken van gijzeling. Hij kreeg daarom geen vijf, maar drie jaar cel.

3 juni