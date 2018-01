Eeuwelinge in Oostburg is nog 'topfit'

Ebrina is geboren in Hoek. Nu woont ze al vele decennia in Oostburg. "Ik heb heel even in Waterlandkerkje gewoond, daarna zijn we verhuisd naar Finland, de Kotkastraat, hier in Oostburg." Sinds enkele jaren woont ze in woonzorgcentrum De Burght. Of het gezellig is? "Dat moet je zelf maken", aldus de jarige. "Ik lees nog wel en doe af en toe mee aan spelletjes hier in huis." Samen met haar familie, haar zoon, drie klein- en drie achterkleinkinderen, vierde ze haar honderdste verjaardag in De Burght met koffie en gebak. "Komt ook de burgemeester?" Wilde ze nog wel weten. Nee, de beurt was aan de wethouder van dienst, Peter Ploegaert. "Zie ik die ook eens."