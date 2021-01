Eerste Zeeuwse verpleeghuisbewoners krijgen volgende week vaccin

TERNEUZEN - Volgende week worden bij ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen en Eilandzorg in Zierikzee honderden verpleeghuisbewoners tegen corona gevaccineerd. Dit worden de eerste Zeeuwen uit de kwetsbare groep die de prik tegen corona krijgen.

ZorgSaam heeft dertien verpleeghuislocaties in Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat om de 350 bewoners met een indicatie die onder de specialist ouderengeneeskunde vallen. Binnen twee tot drie dagen is zijn al deze cliënten gevaccineerd. In Zierikzee gaat het om tientallen cliënten.

De spuitjes met het Pfizer-vaccin worden in ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen gevuld en naar de locaties in Zeeuws-Vlaanderen gebracht. ZorgSaam had ingetekend op de eerste levering van vaccins en de aanvraag is toegewezen.

,,ZorgSaam heeft snel kunnen reageren, is snel ingesprongen op de mogelijkheid om deze kwetsbare groep mensen te vaccineren en zo extra te beschermen. Daarmee zit ZorgSaam in de voorhoede van organisaties die na de landelijke pilot van grote ouderenzorginstellingen buiten Zeeland aan de beurt zijn. ZorgSaam maakt ook handig gebruik van elkaars expertise in de netwerkorganisatie die ZorgSaam is. Zo wordt de ziekenhuisapotheek benut die zeer gunstig de vaccins kan verdelen over zoveel mogelijk spuiten en die al ervaring heeft met de vaccinatie van medewerkers acute ziekenhuiszorg”, aldus ZorgSaam in een verklaring.

Voor 80 procent van de cliënten van ZorgSaam heeft de familie al toestemming gegeven voor het vaccineren.

Vanaf maandag worden in Zeeuws-Vlaanderen ook zorgmedewerkers die in direct contact staan met de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit gebeurt bij ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen. Vanaf afgelopen vrijdag worden zorgmedewerkers boven de Westerschelde in de Zeelandhallen in Goes gevaccineerd. Daarvoor waren ziekenhuismedewerkers die op de ic en de acute zorg werken aan de beurt geweest. Volgens de GGD waren tot en met dinsdag 1500 mensen in Zeeland gevaccineerd.

