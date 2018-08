Eerste Zeeuws-Vlaamse escaperoom in Groede: technische snufjes met wauw-gehalte

Cabaretier Martijn Broekaart terug op de planken: "Ik heb mijn zwemvest aan en drijf weer boven"

17 augustus HULST - Martijn Broekaart uit Hulst staat in oktober weer op de planken. Het gaat een stuk beter met de cabaretier, die eind maart zijn voorstellingen opschortte omdat het hem allemaal even 'te' was geworden.