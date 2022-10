Eerste schets van nieuwe wijk Windlust 2 in Hoek is klaar, maar er kan nog van alles veranderen

Er is een eerste schets van het gebouw gemaakt, waarin onder meer de basisschool, kinderopvang, bibliotheek en het dorpshuis worden gehuisvest. Die schets is vooral bedoeld om een ontwerper en aannemer te kunnen contracteren. In het stedenbouwkundig plan wordt uitgegaan van een multifunctioneel centrum met twee verdiepingen, maar veel meer is er nog niet vastgelegd. De exacte vorm en ook de precieze plaats van het centrum in de nieuwe wijk staat nog niet vast.