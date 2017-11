Eerste scheppen heilige grond voor Nieuwe Sluis

1200 Sluisenaren halen in spoedgevallen ziekenhuis niet op tijd

19:51 VLISSINGEN - Bijna alle Zeeuwen kunnen binnen de norm van 45 minuten op de spoedeisende hulp of acute verloskunde van het ziekenhuis in Terneuzen of Goes zijn. Alleen voor 1200 inwoners van de gemeente Sluis is de reistijd langer.