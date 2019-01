Eerste roze containerschip overdag naar Antwerpen

TERNEUZEN - Het eerste roze containerschip van de Japanse rederij One Network Express (ONE), de ONE Columba, vaart vandaag overdag over de Westerschelde naar Antwerpen.

De geplande aankomsttijd aan de Noordzeeterminal bij Antwerpen, net over de grens bij Bath, is 18.00 uur. Eerder stond 6.00 uur vanochtend als aankomsttijd in de planning.

Om rond 18.00 uur in Antwerpen te zijn, zal de ONE Columba (364 meter lang, 51 meter breed) naar verwachting omstreeks 15.00 uur Vlissingen passeren, een klein uur later Terneuzen, vervolgens zo'n dertig minuten later Hansweert en rond 17.15-17.30 uur Bath.

De ONE Columba is een type containerschip dat vrijwel dagelijks over de Westerschelde vaart, het bijzondere eraan is de kleur roze of eigenlijk magenta die verwijst naar de bloesem van de Japanse sierkers. In ONE hebben voorjaar 2018 de Japanse rederijen NYK, MOL en K-Line de krachten gebundeld.