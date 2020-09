Eerste koffieconcert Fanfare Heikant in het zonnetje

Onder leiding van dirigent Jelle Proost werd onder grote publieke belangstelling een vrolijk gevarieerd repertoire gespeeld. De muziekvereniging speelde ook voor het eerst het speciale stuk ‘Hymn to the Infinite Sky’. Zoals het er nu naar uitziet, komt de fanfare als geheel dit jaar niet meer naar buiten om te musiceren. Het traditionele optreden in de kerk op kermismaandag in oktober is namelijk vanwege corona geschrapt. Voorzitter Aimé van Houte was blij dat het koffieconcert kon doorgaan. Er is gekeken naar wat wél kon en het was een succes door de grote opkomst van dorpelingen.