Eerste keer CoderDojo Zeeland in Terneuzen: 'Hier zitten de Mark Zuckerbergs van de toekomst'

TERNEUZEN - “Hier zitten de Mark Zuckerbergs van de toekomst.” René Romijn, initiatiefnemer van CoderDojo Zeeland on Tour meent de verwijzing naar de oprichter van Facebook, terwijl hij wijst op de vijfentwintig basisscholieren die eenhoorns over hun computerscherm laten galopperen en games maken. In de bibliotheek van Terneuzen werd zaterdag de eerste Zeeuws-Vlaamse editie van CoderDojo Zeeland gehouden.

CoderDojo is een wereldwijd initiatief voor kinderen die het leuk vinden om software te programmeren of websites, games en programma’s te bouwen. CoderDojo ontstond in 2011 in Ierland en verspreidt zich over heel de wereld. Ook in Nederland worden op verschillende plekken gratis bijeenkomsten georganiseerd. Bedrijf SMZ Training en Support uit Middelburg nam begin dit jaar met Stichting Zigzag het initiatief om CoderDojo bekendheid te geven in Zeeland.

Quote We waren een paar keer naar een CoderDojo in Rotterdam geweest en dat was zo leuk dat ik dacht: hier moeten we wat mee René Romijn

Voor René Romijn van SMZ, was zijn zoon Max (13) de directe aanleiding. “Hij wilde ook leren programmeren. We waren een paar keer naar een CoderDojo in Rotterdam geweest en dat was zo leuk dat ik dacht: hier moeten we wat mee. In Zeeland gebeurt nog te weinig op dat gebied.” coördinator Elly Hilgers van Stichting Zigzag hoopt dat daar verandering in komt. “En dat een lokaal ICT-bedrijf in Zeeuws-Vlaanderen het oppakt om hier verder te gaan met CoderDojo.”

Javascript voor beginners