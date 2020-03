Eerste besmette coronapatiënt in Sint-Niklaas, dicht bij Zeeuws-Vlaamse grens

SINT-NIKLAAS (BEL) - In Sint-Niklaas, op zo'n 15 kilometer van Zeeuwse-Vlaanderen, is de eerste besmetting van het coronavirus een feit. Een patiënt meldde zich zondagavond met verschijnselen van het virus op de spoedafdeling van het AZ Nikolaas. Uit meerdere testen blijkt dat hij besmet is. Hij blijft nu twee weken thuis in isolatie. Twee andere patiënten in AZ Nikolaas wachten nog op de uitslag van de test.

Maandag rond de middag kreeg het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas de bevestiging dat ook de tweede test van de coronapatiënt positief was. “Die persoon heeft zich zondagavond aangemeld op de dienst spoedgevallen en had klachten die wezen op een mogelijke besmetting met het coronavirus. De persoon kwam ook uit één van de risicogebieden in Italië. Meteen zijn de nodige maatregelen genomen. De patiënt heeft een chirurgisch masker gekregen en is in een isolatiebox gezet. De dienst ziekenhuishygiëne is gecontacteerd en heeft de nodige stalen genomen. Ook de overheidsdienst Volksgezondheid is op de hoogte gebracht. Maandag hebben we dan de bevestiging gekregen dat de patiënt positief is. De patiënt is evenwel zondagavond al terug naar huis kunnen gaan en is in thuisisolatie geplaatst. Zijn algemene toestand was goed genoeg om naar huis te gaan”, zeggen professor klinische biologie Veroniek Saegeman en medisch directeur Philip Nieberding van AZ Nikolaas.

Het AZ Nikolaas geeft omwille van de privacy geen details over de eerste coronapatiënt in Sint-Niklaas. “Het gaat om een persoon uit de regio Waasland. Meer info geven we niet. We willen de privacy van de patiënt maximaal garanderen”, klinkt het.

Volledig scherm Professor klinische biologie Veroniek Saegeman en medisch directeur Philip Nieberding van AZ Nikolaas. © JVS

Nog meer patiënten

Tot nu toe hebben vijf patiënten zich laten testen in AZ Nikolaas. Er wachten momenteel nog twee patiënten op de uitslag van de test. Die mensen liggen in speciale kamers in het ziekenhuis die voorzien zijn voor besmette personen. Als de test positief is en de artsen dat nodig achten, worden ze overgebracht naar een referentiecentrum. Volksgezondheid volgt de patiënten dan verder op.