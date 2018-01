Eenzijdig ongeval eist leven in Hulst

PvdA Hulst kiest voor frisse gezichten

11:43 HULST - De PvdA in Hulst kiest voor de komende gemeenteraadsverkiezingen voor overwegend jonge kandidaten. Op de eerste tien plaatsen is de helft 'jong'. Diana van Damme, nu wethouder van onder meer openbare werken en stadsvernieuwingsproject De Nieuwe Bierkaai, is opnieuw de lijsttrekker.