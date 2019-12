Eenzame Hulstenaren hebben aan een bingo niet genoeg

Jongen achter­volgd en klemgere­den in Terneuzen, politie zoekt getuigen

11:59 TERNEUZEN - De politie is op zoek naar getuigen van een mogelijke achtervolging van een jongen in Terneuzen. Meerdere mensen meldden dat zondagavond omstreeks 20.40 uur in de omgeving van de Alvarezlaan, Michiel de Ruijtersingel en de Bellamystraat in Terneuzen een jongen is achtervolgd door een auto en ook is klemgereden. De personen in de auto hadden bivakmutsen op.