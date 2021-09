Eens een Zeeuw: ‘Ik ben een Zeeuw, maar je mag me ook reserve-Belg noemen’

,,Mijn vader werd op zijn dertiende lasser en hij was ontzettend goed in zijn vak. Hij groeide op als jongste in een gezin met twaalf kinderen, in Axel. Mijn moeder had twee broers en kwam ook uit Axel. Ze spraken dialect. Ik had heel veel ooms en tantes in Zeeland.”

,,Wij waren thuis met zijn vijven, mijn oudere broer en ik zijn ook in Axel geboren en mijn jongere broer in Rozenburg bij Rotterdam. Daar gingen we naartoe omdat mijn vader was gescout als top-lasser. Hij kon in de Europoort komen werken. We woonden midden in een industriegebied en daar is mijn jongste broertje geboren.”