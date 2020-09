Eenmaal binnen de hekken is de kermis van Terneuzen net zo gezellig als anders

update 18.55 uur Wester­schel­de­tun­nel weer open na ongeluk

18 september TERNEUZEN - De Westerscheldetunnel is vrijdag rond 17.00 uur in beide richtingen gesloten door een ongeluk in de Westbuis. Het is nog niet bekend wat er is gebeurd, maar er zou sprake zijn van één gewonde. Om 18.50 is de tunnel weer open gegaan voor verkeer.