Een zebra voor de nieuwe eerste burger van Terneuzen

In de zomer te druk en in de winter te veel hardrij­ders op Sint Bavodijk in Nieuwvliet

4 mei NIEUWVLIET - De Sint Bavodijk in Nieuwvliet maakt de tongen los. Dat blijkt wel uit het feit dat een enquête over het verkeersveilig maken van de dijk 102 keer is ingevuld. Projectleider Mariëlle van Dijk laat nu een analyse los op de antwoorden, die worden meegenomen in de mogelijke oplossing.