‘Een vriendelijke man, hij zei altijd hallo buurvrouw’

De ochtend na de fatale brand rijzen er nog dampwolken op boven de Julianastraat. Omwonenden weten niet veel over de man te vertellen: ja, hij verzamelde veel en zei ‘dag buurvrouw’. Het smeult woensdag nog steeds in de kleine tussenwoning. De brandweer is nog aan de slag, of beter gezegd: alweer. Een graafmachine sloopt met grote happen het dak weg. Waar gaten vallen, wordt geblust. De brandweer heeft veel werk aan de kleine woning.

,,We moesten wel”, legt Marc Cauwels, officier van dienst van de brandweer uit. ,,Er ligt in het huis zoveel brandbaar materiaal. Overal wel, zo’n anderhalve meter hoog.” Cauwels was de nacht ervoor al present en dacht rond een uur of vier de brand geblust te hebben. De volgende ochtend laaide het vuur echter weer op. Hij wijt het aan de grote hoeveelheid spullen in het pand. ,,Je moet een beetje aan Jambers denken, zoiets was het wel. Daarom moeten we het nu openmaken en naar buiten trekken om het nu echt goed te kunnen blussen.” Pas woensdag rond de middag was de brand echt geblust.