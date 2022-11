Een volle zaal voor de nieuwe film van de Graauwse Jennah (23)

Trots is ze én een beetje gespannen. De filmzaal in het nieuwe filmresort Bruutsterdam in Clinge staat donderdagavond klaar, voor de première van de film Pressure . Die maakte Jennah Kips (23) met Jean-Pierre Bazelier, Jan Rubbens en Majo van Sas. ,,De cast en crew gaan de film voor de eerste keer zien, ik heel benieuwd wat ze er van vinden.”

Pressure is de tweede film van Jennah. Vorig jaar studeerde ze af aan Sint Joost School of Art & Design, in de richting animatie en illustratie. De film Friet met Mossels was haar afstudeerproject. De vergrijzing van Zeeuws-Vlaanderen en jongeren die wegtrekken uit Zeeland waren daarin het uitgangspunt, op een humoristische en absurde manier gebracht. De film bleef niet onopgemerkt. Friet met Mossels werd vorig jaar vertoond op Film by the Sea in Vlissingen, won de culturele aanmoedigingsprijs van Lions Zeeuws-Vlaanderen en dingt mee naar de titel Kern met Pit.