Een verlaat bedankje voor drie helden uit Driewegen

Roompot kon staan­plaats­hou­ders in Breskens en Nieuwvliet-Bad ‘niet eerder inlichten’

30 december BRESKENS - Roompot kon eigenaren van chalets en stacaravans in Breskens en Nieuwvliet-Bad pas in december melden dat ze hun staanplaats eind 2020 verliezen, omdat er niet eerder volledige duidelijkheid was over nieuwbouwplannen. Dat laat Roompot-woordvoerder Baptiste van Outryve weten in reactie op de grote onrust die is ontstaan onder de staanplaatshouders.