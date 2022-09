Een schoolplein met bomen en struiken én een verkeersplein? Dat is haast nergens haalbaar

TERNEUZEN - Een schoolplein met bomen en struiken, dat ook nog eens is ingericht als een verkeersplein? Dat is op de basisscholen in de gemeente Terneuzen nu geen haalbare kaart. Hoe graag raadslid Marijke Hemelsoet van TOP/Gemeentebelangen het ook zou willen.

Hemelsoet klom vorige maand in de pen om schoolpleinen bij nieuw te bouwen scholen (zoals in Hoek en Westdorpe) te voorzien van een oefenplek, waar kinderen kunnen wennen aan verschillende verkeerssituaties. Ze wees het college op een voorbeeld in Kortgene, waar basisschool De Zuidvliet sinds kort over zo’n plein beschikt. Deze school won zo’n inrichting bij een prijsvraag van de ANWB en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Ook ’t Vogelnest in Hengstdijk beschikt over zo’n plein.

Geen zaak voor de gemeente

De inrichting van schoolpleinen is helemaal geen zaak van de gemeente, laat het bestuur Hemelsoet weten. Het antwoord op de vraag of Terneuzen in gesprek wil met het ROVZ over verkeerspleinen bij scholen is dan ook kort: ‘neen’. Wel zal het bestuur van Terneuzen de scholen erop attenderen dat er subsidiemogelijkheden zijn voor de aanleg van dit soort pleinen. Geïnteresseerde scholen moeten vervolgens dus zelf aan de slag.

De pleinen moeten volgens Hemelsoet ook ‘klimaatbestendig’ zijn. Bomen en struiken moeten voor verkoeling en een goede waterafvoer zorgen. Het college van burgemeester en wethouders stelt dat een combinatie van een groen plein én een verkeersplein haast nergens haalbaar is. ,,Vrijwel alle schoolpleinen zijn daarvoor te klein. Schoolbesturen en -directeuren steken in op de vergroening van schoolpleinen.” Via organisaties als Natuur & Zo kunnen daar subsidies voor worden aangevraagd.