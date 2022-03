Een robot die een flesje cola kan leeg schenken... Waar is dat nou toch goed voor?

Afscheids­ac­tie voor Midden­sluis in Terneuzen

TERNEUZEN - De oude Middensluis op het sluizencomplex in Terneuzen is binnenkort helemaal verleden tijd. Met springstof worden de wanden van de sluis in puin geploft. Reden voor het Historisch Netwerk Oud-Terneuzen om nog één keer in actie te komen.

16 maart