Een restaurant overnemen in coronatijd, Alain Neelemans durft het aan in Philippine

Nieuwbouw in Terneuzen­se dorpen komt van de grond, ook in Sluiskil

27 april SLUISKIL - In hartje Sluiskil, vlak bij de vroegere rooms-katholieke kerk, is maandag het startsein gegeven voor de nieuwbouw van Villa Antonius met tien appartementen. Het is een mijlpaal voor het Kanaaldorp waar lange tijd weinig is gebouwd. De markt is er kennelijk rijp voor, zoals in meer Terneuzense dorpen.