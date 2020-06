Een mol met een mobieltje; Anouschka Harms uit Terneuzen schrijft en tekent modern kinderboek

Anouschka Harms bracht eerder een gedichtenbundel voor volwassenen uit en kreeg het idee voor een kinderboek tijdens een fietstocht over de zeedijk. ,,Ik zag een molletje op de weg. Ik dacht, daar zou ik wel een gedicht over willen schrijven. Het leek me leuk om iets voor kinderen te doen.” Zo ontstond het eerste gedicht over Mollie Mol, die met haar mobieltje in haar pootje over straat loopt. Ze kijkt naar een filmpje van vlogger Mier, let niet op en botst pardoes op een fiets.

Knipoog naar deze tijd

In het boek voor vier- tot zesjarigen staan gedichten over dieren die van alles meemaken en een modern sprookje over elfjes Sonja en Melissa. Allemaal met een knipoog naar deze tijd en geïnspireerd door haar kinderen. Haar zoon (20) was als kind gek op dieren en haar dochter (26) was als kleuter gek op de verzonnen avonturen van twee elfjes. ,,Hoe stouter en spannender, hoe leuker ze het vond.”