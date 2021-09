Een Maori-tattoo uit de polder bij Driewegen

IJzervre­ten­de bacterie alleen gezien in jachthaven Zelzate; geen gevaar voor volksge­zond­heid

9 september VLISSINGEN - De ijzervretende bacterie die vorige maand is aangetroffen in de jachthaven van Zelzate, is niet waargenomen op andere plekken in het Kanaal van Gent-Terneuzen en vormt geen gevaar voor de volksgezondheid. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten.