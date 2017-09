Een knuffel is zo waardevol

Voor de bonte gevel van zwemcomplex Scheldorado heeft welzijnsorganisatie Aan Z met kringloopmeubeltjes en plastic bloemen een pop-up terras/woonkamer gemaakt. Een vluchteling speelt op een luit en een dertigtal mensen babbelt en grijpt soms naar de oren want de luit is inderdaad luid.

Het pop-up terras is een initiatief in het kader van de Week tegen Eenzaamheid. Marianne Neisse (71) is met buurvrouw Adriana de Regt uit haar appartement aan de Scheldeboulevard gekomen om lekker mee te doen.

Buurvrouw

,,Natuurlijk was het heel moeilijk om mijn draai te vinden na het overlijden van mijn man. Ik denk dat dat voor iedereen geldt.'' Niettemin ziet ze zichzelf niet als een typisch eenzaam mens. ,,Misschien komt dat nog, als ik negentig ben.'' Ze wijst lachend naar haar buurvrouw: ,,Met zo'n buurvrouw heb je niet de kans om je eenzaam te voelen. Je moet er ook gewoon op uit gaan. Ik rij gewoon zelf in de auto naar Limburg, dingen ondernemen. Ik kan me wel goed voorstellen dat het wel echt speelt voor mensen die ouder zijn. Ik kan alles nog gewoon. Maar als je bijvoorbeeld afhankelijk bent van een scootmobiel en niet meer overal naar toe kunt, dat verandert de zaak.''

Taboe

Hoewel het gros van de bezoekers van het pop-up terras ouder is, is eenzaamheid niet louter een probleem voor senioren. Volgens onderzoek van Coalitie Erbij en RIVM voelt ook ruim een derde van de mensen tussen 19 en 49 jaar zich eenzaam. En voor juist die groep is eenzaamheid nog iets waar een taboe op rust. ,,Jongeren schamen zich er voor'', weet Anneke Vereecken van Aan-Z. ,,Mogelijk hebben social media daar een invloed op.'' Plaatjes op Instagram en Facebook van stedentrips, etentjes en feestjes met vrienden wekken vaak een indruk van een rijker sociaal leven dan werkelijk het geval is. ,,Mensen denken dan wel eens dat er iets mis met ze is als ze dat missen. Wij ondernemen van alles, we zorgen voor vriendschapsdiensten, mensen die een kopje koffie komen drinken maar uiteindelijk moeten de mensen elkaar beetpakken en mee laten doen. Vandaar dit terras.''