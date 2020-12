Een kerstpresentje voor alle Terholenaren, ‘om te laten weten dat wij aan hen denken’

Oppepper

,,Normaal organiseren we deze tijd allerlei activiteiten, van een sinterklaasstoet, een kerstborrel tot een winterloop", legde Luciën van de Walle van Terhole Breed Actief uit ,,Terhole Tafelt heeft helaas ook de dorpsdiners moeten stilleggen. Omdat mensen toch juist nu hunkeren naar warmte, sfeer en gezelligheid, leek het ons een aardig idee een kerstpakketje rond te brengen, om te laten weten dat we aan hen denken.”

Tragel-cliënten van De Leest pakten de pakketjes in, met een banketstaaf, kerstzeepjes van De Dagboog en een kaarsje met een oproep mee te doen aan de lichtjesavond 19 december. Luciën: ,,Licht brengt sfeer, steun en hoop. Kerst- of tuinverlichting, een vuurkorf of gewoon een kaarsje, het mag allemaal. En het sfeervolste huis valt in de prijzen!” Het dorpshuis geeft het goede voorbeeld en is al mooi verlicht.

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Voorzichtig durft Terhole Breed Actief vooruit te plannen, met een coronaproof winterwandeling in februari, een klusdag in maart en een garagesale in april. Luciën is alvast aan het duimen. ,,Hopelijk zit het virus ons in 2021 niet te veel in de weg .”