Eén gewonde bij kettingbotsing in Terneuzen

Zeeuws Orkest pakt groots uit

Groots, meeslepend en muziek die in veel films is gebruikt, dat is in het kort de 5e symfonie van Mahler. Een Iconisch muziekstuk, dat nog nooit is uitgevoerd in Zeeland. Met 80 orkestleden op het podium brengt Het Zeeuws Orkest de romantische muziek tot leven.

20 november