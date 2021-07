Een geoefend oog ziet veel meer in de Waterwinbossen: ‘Kijk daar, een ree!’

Het enthousiasme van Guy de Vos werkt aanstekelijk. De gids en uiteraard lid van De Steltkluut ziet van alles, nog voor we echt het bos in gaan via de Van Hogendorplaan bij Kapellebrug. Hij wijst een vlinder, huppelende konijnen en een klein gaatje in de grond aan. ,,De larve van de mierenleeuw zit hier te wachten op een prooi.” Je merkt al gauw dat er een verschil zit in wandelen en écht om je heen kijken: een geoefend oog zoals dat van Guy ziet meer. ,,U moet me excuseren maar bij het minste dat beweegt ga ik kijken.”