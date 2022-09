Een eindeloze lijst met vrijwillige verdiensten levert Henk Smets uit Terneuzen een lintje op

Zijn lijstje met verdiensten is er een om u tegen te zeggen. Al meer dan een halve eeuw zet Henk Smets uit Terneuzen zich belangeloos in voor tal van zaken. Daar kreeg hij dinsdagavond een koninklijke onderscheiding voor.

Smets (80) nam met een receptie in zorgcentrum Bachten Dieke in Terneuzen afscheid als voorzitter van de Cliëntenraad Thuis- en Ouderenzorg van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Meer dan vijftig jaar zet hij zich al vrijwillig in voor sport- en ontspanningsverenigingen en belangen- en medezeggenschapsorganisaties in de zorgsector.

Onmogelijk om alles te noemen

Dat heeft hem een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau opgeleverd. Het is een haast onmogelijke opgave om alles wat Smets heeft gedaan op te sommen, maar laten we toch een poging doen. In de zorgsector was Smets van 2003 tot nu voorzitter van de Cliëntenraad Thuis- en Ouderenzorg, Cliëntenraad De Lange Akkers en deelde hij het voorzitterschap van de Centrale Cliëntenraad van ZorgSaam. Van 2008 tot 2016 was Smets secretaris van de Adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in de gemeente Terneuzen. Ook in de Stichting LOC Waardevolle Zorg bekleedde hij tal van functies.

Volledig scherm Een koninklijke onderscheiding, daar moet op geproost worden! © Frank Peters

Ook bij zorgorganisatie Het Gors was Smets lange tijd actief. Van 2001 tot 2015 was hij voorzitter van de cliëntenraden Woonvormen Walcheren en WZC De Cavalier Terneuzen en de Centrale Cliëntenraad Gors.

Buiten de zorgsector was Smets ook behoorlijk actief. Zo was hij van 1998 tot 2010 secretaris van Muziekvereniging De Vliegende Hollander. Bij de voormalige vestiging van Philips in Terneuzen was hij eind jaren 60 voorzitter van de voetbalvereniging Central Laboratorium Licht, penningmeester van de Sport- en Ontspanningsvereniging en secretaris en penningmeester van de Seniorenclub.