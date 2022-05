Een droomspeeltuin in Sas van Gent, met een speciaal plekje om Hashim te herdenken

Waarom mag Schoondijk­se fruitteler geen zonnepark aanleggen?: ‘Dit plan is wél geaccep­teerd door buurt’

SCHOONDIJKE - Al sinds 2017 wil fruitteler Johan van Waes een zonnepark aanleggen op zijn land in Schoondijke. Tevergeefs. Hij is dan ook met stomheid geslagen dat even verderop wél een zonnepark komt, waar ook nog eens meer weerstand tegen is. ,,Er gaat iets helemaal verkeerd.”

11 mei