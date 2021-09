Een dag voor vrienden met dezelfde groene passie

,,Waar heb je die schoenen vandaan?” Theo Borghstijn, in de outfit van een Poolse bevrijder, bestudeert het schoeisel van de Schot tegenover hem. Zelf heeft hij nog niet de perfect passende schoenen bij zijn uniform. Wat beschaamd wijst hij naar zijn stevige, maar iets te moderne wandelschoenen. ,,Het moeten eigenlijk ‘ammo shoes’ zijn. Dat zijn de militaire schoenen waar de Britten op liepen, en ook de Polen want zij kregen hun uitrusting van de Britten.” Waarom hij en zijn vrouw Helen Haak voor een Pools tenue kozen? Het ligt voor hen nogal voor de hand. ,,Wij komen uit Axel en Axel is door de Polen bevrijd.”

Uitje

Borghstijn en zijn vrouw zijn geen leden van Wings to Victory. Ze zijn met de jeep naar Groede gereden om de vriendendag van Wings to Victory van kleur te voorzien. Pools mosgroen in hun geval. ,,Een leuk uitje", zegt Haak en ze wijst naar de Willys Jeep. ,,Lekker met dat ding naar buiten. Het was tijdens de coronatijd ook een van de weinige leuke dingen die je nog wel kon doen.”

Volledig scherm Helen Haak en Theo Borghstijn kleedden zich in Pools tenue. Logisch als je uit Axel komt. © Gianni Agosti

Ze zijn niet de enigen. Er lopen Zeeuwse Canadezen, Brabantse Schotten en Amerikaanse bevrijders met een onmiskenbare Vlaamse tongval. De Nationale Reserve is present, er staat een volledig werkende Enigma om te bewonderen en er zijn kramen met boeken en andere zaken die met historie en oorlog te maken hebben.

Groene passie

,,Het is een dag voor onze donateurs, de vrijwilligers die met ons de oorlogsgraven adopteren. Eigenlijk iedereen met dezelfde groene passie", legt Samira Claeys uit. Claeys is bestuurslid van Wings to Victory. ,,Wij herdenken, dat is het belangrijkste. Daarnaast geven we lezingen en adopteren we oorlogsgraven. Ons grootste probleem is dat we geen onderdak hebben. We hebben hier, op Groede Podium, in een bunker een expositie in mogen richten over de bevrijding van Zeeuws-Vlaanderen.” Een oplossing is het niet, moet ze erkennen. ,,Daar staat nog niet de helft van wat we allemaal hebben, én het is ook tijdelijk. Er staat nog zo ontzettend veel op de zolders bij onze leden thuis.”

De zolder is voor Mike van der Straaten geen optie. Hij heeft zijn hobby meegenomen; een De Havilland Chipmunk. Het trainingsvliegtuig staat in onderdelen op het terrein. Er moet nog heel wat gebeuren voor de Chipmunk weer vliegt. ,,Ik moet eerst nog maar eens zien of dat realistisch is", Van der Straaten houdt een slag om de arm. ,,De motor is prima, pas gereviseerd, en de vleugels hebben weinig vlieguren gemaakt.” Maar heel veel is nog onzeker. Hij toont een dikke ordner. ,,Hier staan allemaal aanwijzingen in van onderdelen die mogelijk vervangen moeten worden. Het opknappen van het vliegtuig hoeft niet heel lang te duren. Aan de Focke Wulf heb ik drie jaar werk gehad. Het is nu meer de vraag wat wijsheid is.”